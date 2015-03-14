Galatasaray önce güldü, sonra üzüldü: 2-2

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ve İstanbul Başakşehir karşı karşıya geldi.

43. dakikada Selçuk İnan, 50. dakikada Umut Bulut'un golleriyle 2-0 öne geçen Galatasaray, 79. dakikada Mehmet Batdal

ve 85. dakikada Enver Cenk Şahin'in gollerine engel olamadı ve karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Geçen hafta Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray, bu sonuçlardan sonra son iki haftada 5 puan kaybetti.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

1. dakikada sağdan hızla ceza sahasına giren Visca'nın pasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Perbet'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Ceza alanı dışında sol çaprazda topu önünde bulan Badji'nin gelişine şutunda ise meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada Sabri'nin sağdan ön direğe yaptığı ortada ceza sahasında Umut Bulut'un kafa vuruşunda, Yalçın'a çarpıp kaleye yönelen topu Volkan kontrol etti.

22. dakikada Sneijder'in uzun pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topu kontrol eden Sabri'nin yaptığı ortada, arka direkte Yasin'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

23. dakikada hızlı gelişen İstanbul Başakşehir atağında savunmanın arkasında topla buluşarak hızla ceza sahasına giren Visca'nın sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşta, kaleci Muslera uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

28. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Umut Bulut'un yerden vuruşunda kaleci Volkan, uzanarak köşeye giden topu oyun alanına çeldi.

31. dakikada soldan korner atışını kullanan Sneijder'in ortasında altıpasın gerisinde savunma oyuncularıyla birlikte yükselen Koray'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

38. dakikada İstanbul Başakşehir gole çok yaklaştı. Soldan gelişen atakta Mossoro'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Alparslan'ın yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen dibinden dışarı çıktı.

43. dakikada Galatasaray öne geçti. Sabri'nin sağdan ortasında, Selçuk İnan penaltı noktası üzerinde sağ ayağı ile yaptığı vole vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

49. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Sneijder'in pasıyla soldan çalımlarla ilerleyerek ceza sahasına giren Yasin'in yerden ortasında, kaleci Volkan'ı da geçen topu Umut Bulut arka direkte boş ağlara gönderdi: 2-0

65. dakikada Yasin'in ceza yayının sol tarafında yerden attığı şutta, kaleci Volkan son anda topu yandan kornere çeldi.

67. dakikada Mossoro'nun pasıyla altıpasın sol çaprazında topla buluşan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

72. dakikada Visca'nın uzak mesafeden attığı şutta, top ceza sahası çizgisi üzerindeki takım arkadaşı Mahmut'a çaptı. Bu futbolcu, önünde kalan topa dönerek yaptığı vuruşta, kaleci Muslera köşeye giden meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı. Pozisyonun devamında Olcan topu kornere attı.

79. dakikada İstanbul Başakşehir farkı 1'e indirdi. Sol tarafta serbest vuruş kullanan Tayfun'un ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte iyi yükselen Mehmet Batdal kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1

83. dakikada Dzemaili'nin ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Olcan'ın geriye çıkardığı topa penaltı noktası üzerinde Bruma vuruşunu yaparken, kaleci Volkan üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

85. dakikada İstanbul Başakşehir beraberliği sağladı. Tayfun'un havadan uzun pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın yerden vuruşunda, kaleci Muslera'nın müdahalede bulunduğu meşin yuvarlak savunmada Chedjou'dan sekip altıpas içindeki Enver Cenk Şahin'in önünde kaldı. Bu futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı: 2-2

90+4. dakikada İstanbul Başakşehir, ani atakta mutlak bir golü kaçırdı. Savunmadan aldığı topla boş boş durumda hareketlenen Enver Cenk Şahin, topu ayağından fazla açınca, kalesini terk eden Muslera, ceza alanı dışında son anda yaptığı faullü müdahaleyle rakibinin pozisyonunu bozdu. Bu pozisyonda Uruguaylı file bekçisi sarı kart gördü. 90+5. dakikada serbest vuruşu kullanan Visca'nın sert şutunda, kaleci Muslera topu üstten kornere çeldi.

Son anları büyük heyecana sahne olan ve gergin geçen karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.