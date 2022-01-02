Galatasaray, Omar Elabdellaoui hakkında kararını verdi

Galatasaray, geçirdiği kaza sonucu gözünden yaralanan ve yaklaşık 1 yıldır forma giyemeyen Omar Elabdellaoui'yi kiralık gönderme kararı aldı.

Galatasaray'da, devre arasında yapılacak takviyeler bekleniyor. Yolların ayrılacağı isimler netleşmeye başlarken, yönetim transfere kaynak arayışını sürdürüyor.

Sarı kırmızılılarda DeAndre Yedlin ile yolların ayrılması, Omar Elabdelloui'nin ise kiralanması planlanırken, gündeme yeni bir sağ bek transferi geldi. Sarı kırmızılılar, sezon başında da istediği İsmail Çokçalış’ı bir kez daha listesine ekledi.

Galatasaray, Bursaspor’dan ayrılan ve boşta olan genç futbolcu ile görüşecek. 21 yaşındaki futbolcu ile anlaşılırsa sağ bek rotasyonu Boey ve İsmail Çokçalış’tan oluşacak.

Kiralık gidecek

Bu transferinin gerçekleşmesi durumunda gözündeki problem nedeniyle 1 yıldır futboldan uzak kalan Omar Elabdellaoui’nin kiralanması düşünülüyor.

Yapılacak son sağlık kontrolleri sonrasında Omar’ın düzenli forma giyeceği bir takıma gidebileceği gelen haberler arasında.

Ne olmuştu?

31 Aralık 2020 gecesi Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Gözünden yaralanan futbolcu yaklaşık 1 yıldır Galatasaray forması giyemedi.

Piyasa değeri 1.7 milyon Euro olan 30 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılılar ile 2023 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Norveçli futbolcu Galatasaray'da 13 maça çıkarken, gol ya da asist kaydedemedi.