Galatasaray Odeabank'ta 'çöküş' dönemi!

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Kupası\'nda çıktığı 4 maçta da galibiyet alamadı

\"Avrupa Kupası\'nda hedef final\"

Önce Darüşşafaka, ardından Emilia\'ya boyun eğdi

Pınar Karşıyaka galibiyeti morallendirdi, Budocnost\'a karşı istenen alınamadı

Fenerbahçe Doğuş yenilgisi taraftarları çileden çıkardı

4\'üncü maçta da galibiyet gelmedi

Taraftarlardan \"İstifa\" çağrısı

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank, Avrupa\'daki performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Geçen sezon alınan başarısız sonuçların ardından Ergin Ataman ile yollarını ayırarak koçluk görevine Erman Kunter\'i getiren sarı-kırmızılı ekip, 8 yeni transferle sezonu açtı. Dwight Hardy, Mehmet Yağmur, Richard Hendrix, TJ Cline, Alex Renfroe, Rakeem Christmas, Scotty Hopson ve DaJuan Summers transferleri ile yeni sezona başlayan Galatasaray Odeabank, sezonun ilk resmi maçında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Gaziantep Basketbol\'u evinde 82-58 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın yeni salonu Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan mücadele sergilenen oyun taraftarlar tarafından beğeni topladı.

\"AVRUPA KUPASI\'NDA HEDEF FİNAL\"

2 sezon önce Ergin Ataman yönetiminde kazandığı 7DAYS Avrupa Kupası\'na, bir sezonluk aranın ardından tekrardan dönen Galatasaray Odeabank\'ta hedef finaldi. Basketbol Şube Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal ve koç Erman Kunter, sezon öncesinde yaptığı açıklamalarda Avrupa Kupası\'nda önemli yerlerin hedeflendiğinin vurgusunu birçok kez yapmasına karşın, sarı-kırmızılı kulüp için işler iyi gitmedi.

Çektiği kura sonrası Avrupa Kupası\'nda B Grubu\'na düşen sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih, Reggio Emilia, Budocnos Podgorica, Lietkabelis ve Hapoel Jerusalem ile eşleşti. Grupta oynadığı ilk maçta evinde kupanın bir numaralı favorisi Bayern Münih ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, taraftarının yoğun desteğine karşın rakibine direnemedi ve tüm maç geride götürdüğü mücadeleyi 86-69 kaybetti.

ÖNCE DARÜŞŞAFAKA, ARDINDAN EMILIA\'YA BOYUN EĞDİ

Bayern Münih maçının ardından lige dönen Galatasaray Odeabank, burada da istediğini bulamadı. İstanbul derbisinde Darüşşafaka ile deplasmanda karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, son topa kalan maçta rakibine 69-67 boyun eğdi.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa\'daki 2\'nci maçında bu kez rakip İtalyan ekip Reggio Emilia\'ydı. Bu maçta rakibine konuk olan Galatasaray Odeabank, son periyoda 1 sayı farkla önde girmesine rağmen, maç sonunu kötü oynayarak İtalya\'dan mağlubiyetle döndü. Bu mağlubiyetin ardından koç Erman Kunter\'e yönelik eleştiriler başlarken, Kunter yaptığı açıklamalarda takımın yeni olduğunu ve biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

KARŞIYAKA GALİBİYETİ MORALLENDİRDİ, BUDOCNOST\'A KARŞI İSTENEN ALINAMADI

Galatasaray Odeabank, bu maçın ardından ligde Pınar Karşıyaka ile deplasmanda karşılaştı. Rakibinin geçen sezondan kalan tribün cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta, Galatasaray Odeabank 2\'nci yarıdaki oyunuyla rahat bir galibiyete uzandı: 91-75.

Avrupa Kupası B Grubu 3\'üncü maçında, sarı-kırmızılı ekibin rakibi Budocnost Podgrorica\'ydı. Karadağ ekibine karşı mücadelede kötü başlayan sarı-kırmızılılar, bu deplasmanda da istediği galibiyeti alamadı ve sahadan 87-78 mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE YENİLGİSİ TARAFTARLARI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Galatasaray Odeabank, Avrupa\'da 3\'te sıfır yapmasının yanı sıra, ligde çıktığı derbide de kazanan taraf olamadı. Budocnost Podgorica ile oynanan mücadelenin ardından Fenerbahçe Doğuş\'u, Sinan Erdem Spor Salonu\'nda ağırlayan sarı-kırmızılı ekip, taraftarlarından yoksun çıktığı maçta rakibine 21 sayılık bir farkla boyun eğdi: 83-62. Galatasaray Odeabank, güçlü rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremezken sergilenen oyun, sarı-kırmızılı taraftarları adeta çileden çıkardı. Bu mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Erman Kunter, sahada hiçbir varlık gösteremediklerini vurgularken takımdan gönderilecek oyuncular olduğunu ve yeni eklemeler yapılacağını belirtti.

4\'ÜNCÜ MAÇTA DA GALİBİYET GELMEDİ

Derbinin ardından sarı-kırmızılı camiada gözler tekrardan Avrupa\'ya çevrildi. Gruptan çıkma şansını git gide kaybeden Galatasaray Odeabank\'ın, BC Lietkabelis maçını kazanması, güven tazelemesi adına önemliydi.

Litvanya temsilcisi BC Lietkabelis ile Sinan Erdem Spor Salonu\'nda dün karşı karşıya gelen Galatasaray, ilk periyotta fırtına gibi eserken, ilk yarıyı 11 sayılık farkla önde kapattı. İkinci yarıda tamamen dağılan Kunter\'in öğrencileri, son dakikalara önde girmesine karşın sahadan 78-73 mağlup ayrılarak gruptaki 4\'üncü maçında da galibiyet yüzü göremedi.

TARAFTARLARDAN \"İSTİFA\" ÇAĞRISI

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı basketbol severler, sosyal medya üzerinden Erman Kunter\'i ve Can Topsakal - Ömer Yalçınkaya ikilisini topa tuttu. Galatasaray taraftarları; Topsakal, Yalçınkaya ve Kunter üçlüsünü istifaya davet etti.

Avrupa Kupası\'nda 4\'te sıfır çeken Galatasaray Odeabank\'ın, gruptan çıkma şansı oldukça azaldı. Ligde sergilediği oyunla da taraftarlarına ışık vermeyen sarı-kırmızılı ekibin nasıl bir yol izleyeceği ise büyük merak konusu...