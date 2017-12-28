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Spor

Galatasaray Odeabank'ın EuroCup Son 16 turundaki rakibi Darüşşafaka

İSTANBUL,(DHA) EuroCup B Grubu son hafta maçında Hapoel Bank Yahav Jerusalem'i 87-68 mağlup ederek gruptan ikinci çıkan Galatasaray Odeabank, son 16 turunda E Grubu'nda yer alacak

28 Aralık 2017 15:21

İSTANBUL,(DHA)

EuroCup B Grubu son hafta maçında Hapoel Bank Yahav Jerusalem\'i 87-68 mağlup ederek gruptan ikinci çıkan Galatasaray Odeabank, son 16 turunda E Grubu\'nda yer alacak.
Sarı-kırmızılıların rakipleri A Grubu\'nu lider tamamlayan Darüşşafaka, C Grubu\'nu üçüncü sırada tamamlayan ALBA Berlin ve D Grubu\'nu dördüncü sırada tamamlayan Herbalife Gran Canaria oldu.
Dörderden 16 takımın yer aldığı gruplardaki dört takım, 3 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında oynanacak son 16 turunda mücadele edecek. Her takım, rakibiyle evinde ve deplasmanda olmak üzere iki kez karşılaşacak ve gruptaki en iyi iki takım çeyrek finale yükselecek.
Galatasaray Odeabank\'ın fikstürü şöyle:
03.01.2018  Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka
10.01.2018  ALBA Berlin - Galatasaray Odeabank
16.01.2018  Galatasaray Odeabank - Herbalife Gran Canaria
24.01.2018  Herbalife Gran Canaria - Galatasaray Odeabank
31.01.2018  Darüşşafaka - Galatasaray Odeabank
07.02.2018  Galatasaray Odeabank - ALBA Berlin

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