Galatasaray Odeabank oyuncusu Lasme'de doping çıktı!

Galatasaray Odeabank'ta oynayan pivot Stephane Lasme'de Pınar Karşıyaka maçının ardından yapılan kontrollerde doping çıktığı öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre, Lasme'de, Pınar Karşıyaka maçının ardından yapılan kontrollerde yasaklı madde tespit edildi.

Galatasarayla 1 yıllık sözleşme

Sarı kırmızılı takımın şampiyon olduğu Eurocup finalinde sergilediği performansla en değerli oyuncusu seçilen Lasme, Spor Toto Basketbol Ligi'nde de başarılı bir grafik çizmişti. Maçlarda ortalama 15.55 dakika süre alan 34 yaşındaki oyuncu, 11.5 sayı, 6,2 ribaund, 0.8 asist ortalamarıyla oynadı.

Geçtiğimiz sezon başında Anadolu Efes'ten ayrılıp Galatasaray'a gelen Lasme'nin ile 1 yıllık anlaşması bulunuyor.