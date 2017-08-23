Galatasaray Odeabank Başantrenörü Kunter: "Herkesin gözü üzerimizde olacak"

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Odeabank\'ta başantrenör Erman Kunter, hazırlık süreci ve takımın son durumu hakkında Galatasaray Televizyonu\'na anlattı.

Tecrübeli başantrenör Kunter şöyle konuştu;

\"Henüz hazırlık döneminin başındayız. Geçirdiğimiz dönem sağlık kontrolleri ve hazırlık dönemi takımı kampa hazırlamak için. Bu dönemde çok basit detaylar üzerinde çalışıyoruz. İtalya kampına kadar yol alacağız.

Şu an için transfer çalışmamız yok. Kadro şu an için yeterli görünüyor. Sezon içerisinde lüzum görülürse o zaman nokta atışı olarak tabir ettiğimiz hamle yapabiliriz. Ama şu an için her pozisyonda yeterli oyuncumuz var.

Hedeflerimizden biri de Eurocup. Lig ve Eurocup arka arkaya başlayacak, o nedenle hepsini bir paketin içinde düşürüyoruz. Eurocup\'ın iki yıl önceki kazananı olduğumuz için herkesin gözü bizim üzerimizde olacak. İki eksiğimizin katılımıyla tam takım olacağız. Oyuncuların hepsi çok istekli. Yapabildiğimiz maksimum hazırlığı yaparak sezona başlamak istiyoruz. Bormio\'da ilk başta oyuncular biraz zorlanabilir ama her şey zamanla yoluna girecektir.

Bütçemizin çok düşük olduğunu düşünmüyorum. İş yapılabilecek, çok iyi netice alınabilecek bir bütçemiz var. Eurocup çok önemli organizasyon. Burada mutlaka başarılı olmak lazım. Bizim dezavantajımız çok yeni bir takım olmamız. Diğer takımlar kadrolarının büyük kısmını korudular.\"

İSTANBUL / DHA