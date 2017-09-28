Galatasaray Odeabank - Gaziantep Basketbol: 63-69

TÜBAD Basketbol Turnuvası\'nda finali adı: Beşiktaş Sompo Japan - Gaziantep Basketbol

İSTANBUL, (DHA) - TÜBAD Basketbol Turnuvası\'nda oynanan mücadelede Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank\'ı 69-63 mağlup ederek finalde Beşiktaş Sompo Japan\'ın rakibi oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Gaziantep, ilk çeyreği 21-15, ilk yarıyı ise 40-28 önde kapattı.

3\'üncü periyotta farkı açan Gaziantep ekibi, son periyota 57-42 önde girdi. Son periyotta da rakibine üstünlüğü bırakmayan Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank\'ı 69-63 mağlup etti.

Bu sonucun ardından TÜBAD Basketbol Turnuvası\'nın programı şu şekilde oluştu:

30 Eylül Cumartesi

13.00 3\'üncülük maçı: Galatasaray Odeabank - Olympiakos

15.30 Final: Gaziantep Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan