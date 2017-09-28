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Spor

Galatasaray Odeabank - Gaziantep Basketbol: 63-69

TÜBAD Basketbol Turnuvası'nda finali adı: Beşiktaş Sompo Japan - Gaziantep Basketbol İSTANBUL, (DHA) - TÜBAD Basketbol Turnuvası'nda oynanan mücadelede Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank'ı 69-63 mağlup ederek finalde Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi

28 Eylül 2017 23:00

TÜBAD Basketbol Turnuvası\'nda finali adı: Beşiktaş Sompo Japan - Gaziantep Basketbol

İSTANBUL, (DHA) - TÜBAD Basketbol Turnuvası\'nda oynanan mücadelede Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank\'ı 69-63 mağlup ederek finalde Beşiktaş Sompo Japan\'ın rakibi oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Gaziantep, ilk çeyreği 21-15, ilk yarıyı ise 40-28 önde kapattı.
3\'üncü periyotta farkı açan Gaziantep ekibi, son periyota 57-42 önde girdi. Son periyotta da rakibine üstünlüğü bırakmayan Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank\'ı 69-63 mağlup etti.
Bu sonucun ardından TÜBAD Basketbol Turnuvası\'nın programı şu şekilde oluştu:
30 Eylül Cumartesi
13.00 3\'üncülük maçı: Galatasaray Odeabank - Olympiakos
15.30 Final: Gaziantep Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan

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