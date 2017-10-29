Galatasaray Odeabank - Fenerbahçe Doğuş maçının ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 4\'üncü haftada Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank\'ı deplasmanda 83-62 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Galatasaray Odeabank\'ın başantrenörü Erman Kunter şunları söyledi:

KUNTER: \"HİÇ MÜCADELE ETMEDİK, BU KABUL EDİLEMEZ\"

\"Mücadele açısından utanç verici bir maç. Hiç mücadele etmedik. Bu kabul edilemez. Onlar yoğun maç trafiğinden geliyorlar, kadroları geniş ama onların mücadele gücüne çıkamadık. Kötü oynayabilirsiniz ama bu olmaz. Oyun kurucumuzu dinlendiremiyoruz. Sakatlıklarımız var ama bunlar mazeret olamaz. Bir şekilde toparlamaya çalışacağız.

Oyuncu değişiklikleri yapacağız, oyuncu almaya çalışıyoruz, araştırma yapıyoruz ama henüz sonuçlanan bir durum yok. Bir, iki oyuncu takıma ilave edeceğiz. Transfer yaparsak bazı oyuncular ile yollarımızı ayırabiliriz. Beni ilgilendiren oyunun temposu ve istekti.\"

Galatasaray Odeabank\'ın genç oyuncusu Ege Arar ise kötü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

OBRADOVIC: \"BUGÜN FARKLI BİR ENERJİ İLE OYNAMAMIZ GEREKİYORDU\"

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ise şöyle konuştu:

\"Bugün daha farklı bir enerji ile oynamamız gerekiyordu. Bu nedenle farklı bir 5\'le başladık. Oynayış şeklimizden çok memnunum. Her maçta olumlu ve olumsuz şeyler oluyor ama genel olarak iyi bir maçtı. İlk yarıdaki 8 top çalmamız bize iyi sonuçlar getirdi, ikinci yarıda da savunmamız etkiliydi. Tüm oyuncuların katkısı önemliydi ama çok fazla 3 sayılık atış kaçırdık. Topu iyi çevirdik, bu da benim için yeterli. Daha iyi atış yapmanın kuralı salonda daha fazla çalışmak.\"

Genç oyuncular Ahmet Düverioğlu ve Egehan Arna ile ilgili de konuşan Obradovic, \"Üst seviyede basketbol oynayan isimlerdeki agresiflik henüz onlarda yok. Daha kararlı olmaları ve reaksiyon göstermeleri gerekiyor. İkisi de müthiş karakterler, ikisi de çok çalışıyorlar ama maç içinde bir adım daha atmaları gerekiyor. Bu akşam Ahmet\'in en iyi savunma oynadığı maçlardan biriydi. İyi olmak ikisinin elinde\" dedi.

Fenerbahçe Doğuş\'un kaptanı Melih Mahmutoğlu da derbiyi kazandıkları için çok mutlu olduklarını vurguladı.

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Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)