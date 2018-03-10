T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Odeabank - Eskişehir Basket: 84-78

İSTANBUL, (DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Semih Vural, Polat Parlak GALATASARAY ODEABANK: Taylor 11, Hardy 12, Göksenin Köksal 7, Hendrix 12, Summers 14, Ege Arar 2, Mehmet Yağmur, Juskevicius 5, Renfroe 21, Preldzic ESKİŞEHİR BASK

10 Mart 2018 21:46

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Semih Vural, Polat Parlak
GALATASARAY ODEABANK: Taylor 11, Hardy 12, Göksenin Köksal 7, Hendrix 12, Summers 14, Ege Arar 2, Mehmet Yağmur, Juskevicius 5, Renfroe 21, Preldzic
ESKİŞEHİR BASKET: Baron 11, Yunus Emre Sonsırma 3, Caner Erdeniz 6, Duncan 19, Ayres 12, Kravtsov, Buğrahan Tuncer 10, Berkay Candan 14, Doğan Şenli 3, Dorukhan Engindeniz
1\'İNCİ PERİYOT: 15-15
İLK YARI: 42-36
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 68-52

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20\'nci hafta karşılaşmasında Galatasaray Odeabank, kendi sahasında Eskişehir Basket\'i 84-78 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar 8\'inci galibiyetini elde ederken, Eskişehir Basket ise 10\'uncu kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SALON Sinan Erdem HAKEMLER Mehmet SerdarSemih Vural Polat Parlak GALATASARAY ODEABANK TaylorHardyGöksenin KöksalHendrixSummersEge ArarMehmet Yağmur JuskeviciusRenfroePreldzic ESKİŞEHİR BASKET BaronYunus Emre SonsırmaCaner

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24