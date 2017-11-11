Galatasaray Odeabank - Demir İnşaat Büyükçekmece: 98-71

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Semih Vural

GALATASARAY ODEABANK: Hardy 13, Renfroe 5, Ege 10, Göksenin 15, Summers 12, Preldzic 6, Hopson 17, Hendrix 11, Taylor 9, Mehmet, Serkan

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Oğulcan 5, Wright 10, Walker 11, Kairys 14, Moldoveanu 6, Burak 2, Melih 1, Simpson 10, Stojanovski 12, Merthan, Muhammed Faik

1\'İNCİ PERİYOT: 29-27

İLK YARI: 48-38

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 82-53

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 6\'ncı hafta müsabakasında Galatasaray Odeabank, sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece\'yi 98-71 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 29-27, ilk yarıyı ise 48-38 önde kapattı. 3\'üncü periyotta vites artıran Galatasaray Odeabank, 34-15\'lik çeyrek skoruyla son periyoda 82-53 önde girdi. Son periyotta da rakibine oyun üstünlüğünü bırakmayan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 98-71 galip ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 17 sayıyla Galatasaraylı Scotty Hopson oldu.