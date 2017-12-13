Galatasaray Odeabank - Buducnost Podgorica: 82-61

İSTANBUL, (DHA)

7DAYS Avrupa Kupası B Grubu 8\'inci hafta maçında Galatasaray Odeabank, sahasında Karadağ ekibi Buducnost Podgorica\'yı 82-61 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk periyodu 22-14 üstün geçti. 2\'nci periyotta dengeli bir oyun oynanırken, karşılıklı basketlerin geldiği çeyreği sarı-kırmızılılar 41-34 önde kapattı.

3\'üncü periyotta maça ağırlığını koyan Galatasaray Odeabank, 23-11\'lik çeyrek skoruyla son periyoda 19 sayı farkla önde girdi: 64-45. Son periyotta da oyun ve skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Galatasaray Odeabank, sahadan 82-61\'lik galibiyetle ayrıldı.

Erman Kunter\'in öğrencileri bu galibiyetle gruptaki 3\'üncü galibiyetine uzanırken, Karadağ ekibi Buducnost Podgorica 4\'üncü mağlubiyetini aldı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 22 sayıyla sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Dwight Hardy oldu.

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