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Spor

Galatasaray Odeabank - Beşiktaş Sompo Japan: 77-73

İSTANBUL,(DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ozan Çakar, Can Mavisu GALATASARAY ODEABANK: Renfroe 18, Hardy 9, Göksenin Köksal 1, Caner Topaloğlu, Hendrix 22, Mehmet Yağmur 11, Ege Arar, Emir Preldzic 9, Juskevicius 5, Taylor 2 BEŞİKTAŞ SOM

22 Nisan 2018 22:55

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ozan Çakar, Can Mavisu
GALATASARAY ODEABANK: Renfroe 18, Hardy 9, Göksenin Köksal 1, Caner Topaloğlu, Hendrix 22, Mehmet Yağmur 11, Ege Arar, Emir Preldzic 9, Juskevicius 5, Taylor 2
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 21, Strawberry 24, Diebler 3, Weems 13, Semih Erden 4, Kenan Sipahi, Lalanne 6, Can Maxim Mutaf, Clark, Sertaç Şanlı 2, Erkan Veyseloğlu
1\'İNCİ PERİYOT: 19-9
İLK YARI: 37-22
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 52-45

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 26\'ncı hafta mücadelesinde Galatasaray Odeabank kendi sahasında Beşiktaş Sompo Japan\'ı 77-73 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu sonuçla ligdeki 11\'inci galibiyetini alırken, Beşiktaş Sompo Japan 9\'uncu mağlubiyetini tattı.

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