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Spor

Galatasaray OB'tan EuroCup'a kötü başlangıç

Galatasaray OB, Reggio Emilia’ya konuk olduğu maçı son devrede kaybetti

19 Ekim 2017 14:26

EuroCup B grubu ikinci hafta maçlarında Galatasaray OB, İtalya’da Reggio Emilia’ya 74-71 mağlup oldu. Sarı-kırmıızlı ekip, ilk haftanın ardından ikinci haftayı da puansız kapattı.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede ilk 3 dakika 6-6, 8.dakika 12-12 ile geçildi. Emir Preldzic‘in sayılarına rağmen ilk periyot 18-18 sona erdi.

2.periyotun başında 22-18 öne geçen Galatasaray, 5 dakika kala Scotty Hopson’nın sayılarıyla farkı 8 yaptı: 22-30. Rakeem Christmas ile içeriden skor üreten sarı-kırmızılılar, periyotun bitimine 2 dakika kala en yüksek farkı elde etti: 24-35.

7-0 seri ile 45 saniye kala Reggio Emilia, farkı 4’e düşürse de Emir Preldzic‘in serbest atışı, Galatasaray’ın devre sonunda soyunma odasına 36-31‘lik üstünlükle gitmesini sağladı.

2. yarıya iyi başlayan ev sahibi Reggio Emilia, 3 dakika dolmadan Aslan'ı yakaladı: 40-40.

DaJuan Summer ve Alex Renfroe ile skor bulan sarı-kırmızılı ekip, 1 dakika kala 53-49’luk avantaj elde ederken 3.periyot 53-52 sona erdi.

DaJuan Summers, Scotty Hopson ve Emir Preldzic ‘in sayıları ile son çeyreğe giren Galatasaray Odeabank, 64-57’lik üstünlük sağladı. Periyotun ortalarında  5-0 seri ile İtalyan ekibi skoru eşitledi: 66-66.

Son çeyreğin bitimine 3 dakika kala Della Valle kaydettiği üçlükle Reggio Emilia’yı öne taşıdı. Galatasaray hücumlardan boş dönerken İtalyan ekibi,  Valle’nin üçlükleriyle farkı 6’ya kadar çıkarsa da Galatasaray aldığı mola sonrası Scotty Hopson ile üçlüğü bulup farkı 3’e indirdi: 72-69.

Preldzic ile hücumdan boş dönen Galatasaray, 31 saniye kala Markoishvili ‘nin basketine engel olamadı. 3 kere üç sayı şansı yakalayıp kullanamayan Galatasaray, 3 saniye kala Emir Preldzic ile basketi bulsa da maçı 74-71 kaybetti.

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