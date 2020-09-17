Galatasaray, Neftçi Bakü karşısında hem tur, hem dalya peşinde

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Galatasaray, kardeş ülke Azerbaycan'dan Neftçi Bakü’ye konuk olacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan takım bir üst tura çıkacak.

Galatasaray, Avrupa macerasına Bakü'de başlıyor. Sarı-kırmızılılar, Neftçi Bakü deplasmanında tur arayacak. Pandemi nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak bu elemede, kazanan taraf tur atlayacak. Sarı-kırmızılılar, Neftçi'yi geçerse 3. turda Renova-Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

100. galibiyet peşinde

Avrupa kupalarında 13 maçtır galibiyete hasret olan, deplasmanlarda 20 maçtır kazanamayan Galatasaray, barajı aşmak istiyor.



Sarı-kırmızılı takım, kazandığı taktirde Avrupa'daki 100. galibiyetini elde edecek. Aslan'ın, 285 karşılaşmada 99 galibiyet ve 111 mağlubiyeti bulunuyor.

Son iki elemede yüzü gülmedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 2 eleme turunda hüsran yaşadı. Cimbom, 2010-11'de Karpaty, 2017-18'de ise Östersunds takımlarına elendi.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Zorlu mücadele TSİ 19.00'da başlayacak ve Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak..

İki takımın muhtemel 11'leri

Netfçi Bakü: Mammadov, Emirli, Mbodj, Krivotsyuk, Dias, Mamadou, Makhmudov, Bougrine, Lawal, Alaskarov, Monrose

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Feghouli, Emre, Falcao.