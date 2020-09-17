Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde rahat turladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi macerasına Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Neftçi Bakü'ye konuk olan sarı-kırmızılılar, Diagne (2) ve Luyindama'nın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak, 3. ön eleme turunda Hajduk Split'in rakibi oldu.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle seyricisiz oynanan maçta stadın tribünlerine Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğine ilişkin pankartlar asıldı. Maç öncesinde takımlar sahaya çıkarken, saha içerisinde "Bir millet, iki devlet" sözlerinin yer aldığı pankart açıldı.



Galatasaray, maça iyi başladı. İlk yarım saatte oyun üstünlüğünü ele geçiren Sarı Kırmızılılar, tehlikeli ataklar gerçekleştirdi. 13. dakikada Diagne'nin kafa vuruşunda top direkten döndü. 2 dakika sonra Babel'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci tupu güçlükle çıkardı. 19. dakikada Diagne altıpas önünde affetmedi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.



İLk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken; 2. yarıya Neftçi Bakü golle başladı. Mbodj, bir anlık hatadan yararlanarak topu kafayla ağlara gönderdi ve 46. dakikada skoru 1-1'e getirdi.



Ev sahibi ekibin sevinci kısa sürdü. İki dakika sonra Luyindama, Taylan'ın bıraktığı topu kafayla ağlarla buluşturdu ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.



63. dakikada kalecinin büyük hatasında Emre Kılınç, Diagne'nin golünü hazırladı ve Galatasaray iyice rahatladı.



Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı.



UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yükselen Galatasaray, Hırvatistan'ın Hajduk Split takımının rakibi oldu. Karşılaşma, 24 Eylül 2020 Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.