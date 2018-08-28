Galatasaray, N\'Diaye transferini KAP\'a bildirdi

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Badou N\'Diaye transferini KAP\'a açıkladı.

Galatasaray\'ın, Stoke City\'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou N\'Diaye\'nin sarı-kırmızılı kulübe maliyeti belli oldu. Buna göre Galatasaray, oyuncunun kiralanması konusunda İngiliz kulübüne 700 bin Euro ödeyecek. Ayrıca Senegalli orta saha ise yıllık 2 milyon 700 bin Euro kazanacak.

Sarı-Kırmızılı kulüpten KAP\'a yapılan açıklama şu şekilde:

\"Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye ve kulübü Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 2.700.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir\"