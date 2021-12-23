Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mostafa Mohamed'in geleceği netleşti. Sarı-kırmızılılar, Mostafa Mohamed'in bonservisini Zamalek'ten aldı.

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'ın Zamalek'ten 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed'in takımdaki geleceği netleşti. Sarı-kırmızılılar, Mısırlı golcünün bonservisini aldı.

Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray'ın Zamalek'le geçtiğimiz yıl yaptığı anlaşmada, 'Mohamed'in bonservisini 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon dolara satın alma hakkı vardır' maddesi yer alıyordu. Sarı-kırmızılılar bu opsiyonu kullandı.

Zamalek Kulübü'ne opsiyonun kullanıldığına dair yazı gönderen Galatasaray, kararını resmiyete dökmüş oldu.

Bu sezon Galatasaray'da 27 maçta forma giyen Mohamed, 5 gol atıp 1 de asist yaptı.