Galatasaray, Morutan transferinin mali detaylarını duyurdu

Galatasaray, daha önceden transferi için görüşmelerin başladığını duyurduğu FCSB'nin genç orta saha oyuncusu Olimpiu Morutan'ı resmen kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüp 22 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Mali detayların da paylaşıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Rumen oyuncu FCSB forması ile toplamda 105 maça çıkarken 14 gol atıp 23 de asist yaptı.