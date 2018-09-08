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Galatasaray Meydanı'nda güvenlik önlemleri

  Hasan YILDIRIM -Murat DELİKLİTAŞ  İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU Kaymakamlığı tarafından Cumartesi Anneleri'nin eylemlerinin yasaklanması nedeniyle polis ekipleri İstiklal Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemi aldı

08 Eylül 2018 13:02

 
Hasan YILDIRIM -Murat DELİKLİTAŞ  İSTANBUL,(DHA)
BEYOĞLU Kaymakamlığı tarafından Cumartesi Anneleri\'nin eylemlerinin yasaklanması nedeniyle polis ekipleri İstiklal Caddesi\'nde yoğun güvenlik önlemi aldı.Galatasaray\'a çıkan bazı yollar kapatıldı.
Cumartesi Anneleri\'nin eylemlerinin yasaklaması nedeniyle polis ekipleri Galatasaray Meydanı ve İstiklal Caddesi\'nde yoğun güvenlik önlemi aldı. TOMA\'lar meydana konuşlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;
\"İstiklal Caddesine çıkan Zambak Sokak- Meşelik Sokak keşişimi, Atıf Yılmaz Cadedsi- Sadri Alışık Sokak kesişimi, Balo Sokak- Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Yeniçarşı Caddesi-Meşrutiyet Caddesi kesişimi ile Kumbaracı Yokuşu -Asmalı Mescit Caddesi trafiğe kapatılacak. Buralardan İstiklal Caddesine akım verilmeyecek\" denildi.
 
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