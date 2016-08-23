Galatasaray, Metin Oktay'ı 'O gün' yazısıyla andı

Galatasaray resmi internet sitesi, 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay'ın jübilesinin yıl dönümünü Fenerbahçe forması giydiği tarihi anın fotoğrafıyla andı.

Galatasaray’ın 'O gün' başlığıyla paylaştığı Metin Oktay yazısı şöyle:

Taçsız Kral… Futbola bir Ağustos sıcağında veda etti. Türkiye’de en çok onun gidişi konuşuldu. Gazeteler bir hafta öncesinden jübile maçını duyurdu. Dönemin en önemli gazetelerinden Tercüman Metin Oktay’ın Palermo’daki futbol günlerinde hayranlarından gelen mektupları yayınladı, Metin’in hayatı yazıldı, çizildi… Aynı gazete ayrılık günü geldiğinde “Sahi mi Metin, bu son mu?” başlığını attı.

Galatasaray, Göztepe’yle Metin için bir de İzmir’de özel maç yapacaktı ama Metin son kez İstanbul’da 23 Ağustos 1969 tarihinde seyircisinin karşısına çıkıyordu.

Fenerbahçeli yöneticilerin ise ondan bir isteği vardı: “Dünya gözüyle seni Fenerbahçe forması giyerken görmek istiyoruz…” Maç öncesi önce Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ı ziyaret etti sonra da Mithatpaşa’nın çimlerine çıktı. İlk yarının son 10 dakikasında Metin, Can Bartu’nun Fenerbahçe formasını, Can Bartu da Metin’in 10 numaralı formasını sırtına geçirdi.

Metin’in 17 yılının 10 dakikası Fenerbahçe formasıyla geçti. Maçın 52. dakikasına gelindiğinde Metin Oktay omuzlara alınarak Mithatpaşa’ya veda etti. Maç da 1-1 berabere bitti. “Sahi mi Metin, bu son mu?” diyen gazete doğal olarak bir gün sonra “Metin sahiden gitti” başlığını attı.

Maç yazısını yazan İslam Çupi ise “Beyler bundan sonra bilet almak için biribirinizi boşuna çiğnemeyin. Çünkü burada artık futbol oynanmayacak” sözleriyle Kral’ı uğurladı…