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Spor

Galatasaray Mert Günok transferinde mutlu sona yakın

28 yaşındaki kaleci Fenerbahçe altyapısında yetişmişti

25 Temmuz 2017 14:23

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Mert Günok'un Galatasaray'a transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

28 yaşındaki kalecinin maliyetine dikkati çeken Ay, ''Mert'in maliyeti 1 milyon Euro'nun üzerinde. Bu da ikinci kaleci için yüksek bir rakam. Kendisiyle görüştük, yarın (bugün) Galatasaray ile anlaşacağız gibi'' diye konuştu. 

Takımda 11 futbolcu ile yolların ayrılacağını söyleyen Ali Ay, şöyle konuştu:

Volkan Şen ile ilgili konuşulmuş bitmiş bir şey yok. Hoca, "Olsa iyi olur aslında'' dedi. Hayalperest olmamak lazım. Yusuf Erdoğan üzerinde durduk. Beşiktaş ile bir görüşmesi oldu. Trabzonspor yüksek bir rakam isteyecek. Görüştüğümüz 2-3 oyuncu var. Hafta sonuna kadar bir gelişme olabilir. Bu sene yoğurdu üfleyerek yiyoruz. 2 tane kanat oyuncusu almamız lazım''.

Galatasaray'ın Malaga'ya sattığı Cenk Gönen yerine Muslera'nın yedeği olarak kadrosuna dahil etmek istediği Mert Günok, Fenerbahçe altyapısında yetişmişti.

 

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