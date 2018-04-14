T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, Medipol Başakşehir'e hazır

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı

14 Nisan 2018 23:57

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Devam eden bölümde beşe iki dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme çalışması ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Martin Linnes, hafif sakatlığından ötürü kamp kadrosunda yer almadı.
Sarı kırmızılılar, antrenmanın ardından kritik maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde kampa girdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Spor Toto Süper LigMedipol BaşakşehirFlorya Metin Oktay TesisleriFatih TerimDevamAnaAntrenmanMartin LinnesSarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24