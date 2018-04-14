Galatasaray, Medipol Başakşehir'e hazır

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Devam eden bölümde beşe iki dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme çalışması ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Martin Linnes, hafif sakatlığından ötürü kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı kırmızılılar, antrenmanın ardından kritik maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde kampa girdi.