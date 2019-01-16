Galatasaray, Marcao'yu 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı

Anlaşma 3.5 yıllık

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Kulübü, daha önce anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdiği Marcao\'nun sözleşme detaylarını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp, genç savunma oyuncusu için oyuncunun eski kulübü Chaves\'e 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. Ayrıca Marcao, Galatasaray\'da bu sezonun ikinci yarısı için 400 bin Euro, gelecek sezon için 800 bin Euro, 2020-2021 sezonu için 850 bin Euro ve 2021-2022 sezonu için 900 bin Euro kazanacak.

Galatasaray\'dan KAP\'a yapılan açıklama şu şekilde:

\"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) ve kulübü Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

2018-2019 sezonu için net 400.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 800.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 850.000 EUR sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti\"