Galatasaray, Marcao'nun yerine Strandberg'i gözüne kestirdi

Galatasaray yönetimi Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun ayrılması halinde Norveç Milli Takımı'nın stoperi Stefan Strandberg'ı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Ülkeler Ligi maçlarını yakından takip ediyor. Pazar akşamı da Norveç'in, Romanya'yla oynadığı maçta konuk ekipten Cicaldau'yu izlemek istedi.

Haaland ve Sörloth'un şov yaptığı maçta tecrübeli çalıştırıcının ilgisini çeken isim Norveç Milli Takımı'nın stoperi Stefan Strandberg oldu.

Öncelikle "regista" aramasına rağmen Marcao'nun ayrılma ihtimalini düşünen Terim'in 30 yaşındaki futbolcunun performansını beğendiği ifade edildi.