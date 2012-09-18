Galatasaray, Manchester United deplasmanına çıkıyor

Galatasaray İngiliz Premier Ligi ve dünya futbolunun en önde gelen ekiplerinden biri olan Manchester United ile yapacağı karşılaşma için son hazırlıklarını yapıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Galatasaray'ın Manchester United'la yapacağı maç, Türk takımlarının bu ekiple oynayacağı 13. mücadele olacak.

Türk ekipleri, Manchester United'la bugüne kadar 6 kez eşleşirken, bu eşleşmelerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda, diğer 5'i ise gruplarda gerçekleşti ve 12 maç yapıldı.

Bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alan Türk ekipleri, attıkları 10 gole karşılık, kendi ağlarında 20 gol gördü.

Manchester United, bir Türk takımıyla Avrupa kupalarında ilk kez 1993-1994 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda karşılaşırken, rakibi Galatasaray oldu.

İngiliz ekibi, elemeli turlardaki tek eşleşmesinde sarı-kırmızılılarla kendi evinde 3-3 berabere kalırken, İstanbul'daki maçın da 0-0 sonuçlanmasının ardından organizasyona veda etti.



''Kırmızı Şeytanlar'', Türk takımlarına karşı yaptığı diğer 5 maçı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadı.

1994-1995 sezonunda Galatasaray, 1996-1997 ve 2004-2005 sezonlarında Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda Beşiktaş ve son olarak da 2010-2011 sezonunda Bursaspor'la aynı grupta yer aldı.

1996-1997 sezonunda deplasmanda Manchester United'ı Old Trafford'da 1-0 yenen Fenerbahçe, İngiliz ekibinin Avrupa kupalarında kendi seyircisi önündeki 40 yıllık yenilmezlik serisine son verdi.

2004-2005 sezonunda da deplasmanda 6-2 kaybettiği maçın rövanşında rakibini İstanbul'da 3-0 yendi.

2009-2010 sezonunda ise Beşiktaş 1-0'lık skorla Manchester'dan galibiyetle dönerek sürpriz bir sonuç elde etti.



İngiliz takımlarıyla 60. maç



Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi (H) Grubu'nda yarın deplasmanda Manchester United ile yapacağı karşılaşma, futbolda Türk ekiplerinin İngiliz takımlarıyla Avrupa kupalarındaki 60. maçı olacak.



İki ülke futbol takımları arasında bugüne dek yapılan 59 maçın 16'sını Türk, 28'ini ise İngiliz ekipleri kazanırken, 15 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Türk takımları, attıkları 55 gole karşılık kalelerinde toplam 96 gol gördü.

İki ülke takımları arasındaki en farklı sonuç Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçta ortaya çıkarken, Leeds United Beşiktaş'ı 6-0, Chelsea Galatasaray'ı 5-0, Manchester United da Fenerbahçe'yi 6-2 mağlup etti.

Türk takımlarının, İngiliz ekipleri karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini ise UEFA Intertoto Kupası'nda 4-0'lık sonuçla Wimbledon'u yenen Bursaspor elde etti.

Bu arada, Galatasaray ile Arsenal arasında yapılan 2000 yılındaki UEFA Kupası final maçında, normal süre ve uzatma bölümü golsüz eşitlikle tamamlanırken, Sarı-Kırmızılılar penaltı atışları sonucunda 4-1'lik sonuçla kupaya uzandı.