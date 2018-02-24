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Spor

Galatasaray mağlubiyetinin ardından, Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nde ortalık karıştı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSASPOR taraftarı, Galatasaray yenilgisinin ardından takımlarını ve yönetimi Özlüce Tesisleri'nde protesto etti

24 Şubat 2018 04:48

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSASPOR taraftarı, Galatasaray yenilgisinin ardından takımlarını ve yönetimi Özlüce Tesisleri\'nde protesto etti. Taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Galatasaray\'a 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Yeşil beyazlı ekibin taraftarları ise maçın hemen ardından Bursaspor Özlüce Tesisleri\'nin önünde toplanmaya başladı. Yaklaşık 1000 kişilik taraftar, tesislerin önünde yönetimi istifaya davet ederek son haftalarda alınan kötü sonuçları protesto etti. Maçın oynandığı stattan geç ayrılan Bursaspor kafilesi, sivil bir otobüsle tesislere yaklaşırken tansiyon iyice yükseldi. Taraftarlar otobüse doğru koşarken, çevik kuvvet ekipleri ile taraftar arasında arbede yaşandı. Çok sayıda polis ekibi de tesislerin etrafını sararak güvenlik önlemleri alırken, Bursaspor\'un taraftar gruplarından Teksas\'ın lideri Selim Kurtulan ve polis arasında da tartışma çıktı. Taraftarın büyük bir bölümü daha sonra tesislerden ayrılırken, yaklaşık 100 kişilik bir grubun bekleyişi sürüyor.

FOTOĞRAFLI
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Taraftar ile polis arasında yaşanan gerilim
- Tesisten detaylar
-Genel detay

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