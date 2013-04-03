Galatasaray, Madrid deplasmanında; 12 yıl sonra tarih tekerrür edecek mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, Real Madrid karşısında. Sarı-Kırmızılılar, güçlü rakibini Santiago Bernabeu'da mağlup ederek final yolunda avantaj yakalamak istiyor.

Real Madrid ile Galatasaray arasında Santiago Bernabeu Stadı'nda 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Svein Oddvar Moen yönetecek.



Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynamasına rağmen Şampiyonlar Ligi statüsüne geçilmesinin ardından bu başarıyı tekrarlayamayan sarı-kırmızılılar, tarihine yeni bir başarı ekleme hedefinde.



Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Eboue, Semih, Dany, Riera, Hamit, Melo, Selçuk İnan, Sneijder, Drogba, Burak



Real Madrid'in muhtemel 11'i: Diego Lopez, Khedira, Varane, Sergio Ramos, Coentrao, Modriç, Xabi Alonso, Mesut Özil, Kaka, Ronaldo, Higuain

İspanyol takımının teknik direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz hafta sonu açıkladığı gibi, kaleci İker Casillas'ı 19 kişilik kadroya dâhil etmedi. 25 Ocak tarihinde sol elinden ameliyat olduktan sonra takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Casillas, Real Madrid teknik heyetine göre, henüz tam olarak hazır değil.

Bu arada hafif sakatlığından dolayı ligdeki Zaragoza maçının kadrosuna alınmayan Fransız defans oyuncusu Varane, Galatasaray maçının kadrosuna dahil edildi.

Terim’in yardımcıları ikinci kez Madrid deplasmanında

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılıklarını üstelenen Hasan Şaş, Ümit Davala ve Claudio Taffarel, Real Madrid deplasmanına ikinci kez gidecekler.



Galatasaray'ın 2000-2001 sezonunda futbolcu olarak kadrosunda bulunan üç isim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan çeyrek final rövanş maçının da ilk 11'inde görev yapmışlardı.

Mourinho’nun 3 öğrencisi

Real Madrid'in dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Galatasaray kadrosunda bulunan 3 oyuncuyla daha önce çalıştı.



Mourinho, eski öğrencileri Hamit Altıntop, Wesley Sneijder ve Didier Drogba'yı bu kez kendisine karşı sahada görecek.



Özellikle Fildişi Sahilli yıldız oyuncu Didier Drogba ile Chelsea'de başarılı bir dönem geçiren Mourinho, İngiltere Premier Lig'de 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında. bu oyuncunun kariyerinin zirvesinde olduğu dönemde şampiyonluklar kazandı.



Real Madrid'de 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında forma giydikten sonra İtalyan ekibi İnter'in yolunu tutan ve burada Jose Mourinho ile çalışan Wesley Sneijder, eski takımı Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu'da Bayern Münih'i 2-0 yenerek 2009-2010 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Portekizli çalıştırıcıyla birlikte kaldırdı.



Hamit Altıntop ise sakatlık yaşadığı Bayern Münih'te sezon sonu serbest bırakılmasına karşın, 2011-2012 sezonu başında Jose Mourinho'nun Real Madrid'de tercihi olmayı başardı. Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan milli oyuncu, bu sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna katılmıştı.

Fatih Terim: En büyük silahımız kaybetmekten korkmamak

Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir maça çıkacak Galatasaray'da Fatih Terim, kaybetmekten korkmadıklarını ve bu da kendilerinin en önemli silahı olacağını ifade etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e karşı iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

Terim, maçın yapılacağı Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, çeyrek final kurasında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen bir takımı çektiklerini belirterek, "Real Madrid Kulübü, teknik direktörü Jose Mourinho ve oyuncuları dünyanın en gözde isimleri. Real Madrid'e saygı duyuyoruz ama biz de buraya gelinceye kadar önemli işler yaptığımız inancındayız" dedi.

Çeyrek finalde de takım olarak güzel işler yapmayı ümit ettiklerini aktaran Terim, "Yarın kiminle oynayacağımızı, rakibimizin kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Özelikle Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar kendimizi ispat ettik. Önümüzdeki iki maçta takımım korkmadan mücadele edecektir. Bundan eminim. Sahaya çıkarken hiçbir endişemiz yok. Oynamaya çalışacağız ve iyi bir sonuç için her şeyi deneyeceğiz. Ümit ederim iki güzel 90 dakika olur ve herkes zevk alır" diye konuştu.

‘Ben de olsam Galatasaray’ı isterdim’

Çeyrek finalde en zor kurayı çektiklerini dile getiren Terim, "Real Madrid çok etkili olan, önemli başarılar elde etmiş bir kulüp. Dünyanın en tehlikeli oyuncularından Cristiano Ronaldo'ya sahipler. Çekilebilecek en zor kurayı çektik. Bu, bir gerçek. Söylemekten kompleks de duymuyorum, diğer 7 takımın antrenörlerinin yerinde olsaydım, rakip olarak ben de Galatasaray'ı isterdim. Bu, bir gerçek ama bu gerçek bizim ne istediğimizi, nerelerden geldiğimizi ve nereye gitmek için mücadele ettiğimizi değiştirmez. Bu maç için kendimizi güzel yerlerde düşünüyorum, umarım böyle bitiririz" ifadesini kullandı.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Morinho ile izlemeye geldiği Kayserispor maçında ne konuştuklarının sorulması üzerine Terim, bu konunun Türk basını gibi İspanyol basınında da merak edildiğini belirterek, "Mourinho ile Porto'dan kalma eski bir dostluğumuz var. Geldiğinde doğal olarak 'hoşgeldin' demeye gittim. İki dost bir araya geldiğinde ne konuşursa, biz de aynı şekilde konuştuk" dedi.

‘Kaybedersek sürpriz olmaz’

Tecrübeli teknik adam, Real Madrid'e karşı yarın oynayacakları müsabakaya bakış açılarından söz ederek, "Bu tip maçlar her sonuca açıktır. Biz Real Madrid'e kaybedersek bu, kimse için sürpriz olmaz. Dünyada kimse için sürpriz olmaz ama biz kazanırsak, tüm dünya için bir sürpriz olur. 'Kaybetmek kolay, kazanmak olay' sözü o zaman karşılığını buluyor. Yarın kozumuz kaybetmekten korkmamak olacak. Bu felsefeyle oynayacağız. Gücümüz neye yetiyorsa onu zorlayacağız. Ben oyuncularıma ne hiçbir şey için 'yeter' derim, ne de hiçbir başarıdan tatmin olurum. Daha ilerisi hep vardır. Oyuncularım kaybetmekten korkmayacaklardır. En büyük tehlike kaybetme korkusudur. Bizde o yok. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 8 takımı arasına girip, 24 takımı geride bıraktık. Bu, önemli bir sonuçtur. Buraya gelinerek zaten önemli bir başarı kazanılmıştır. Bundan sonraki başarının ne anlama geldiğini tüm camia çok iyi bilir. Orayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Yarınki karşılaşma öncesi takımına duyduğu güveni dile getiren sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Manchester United'ın grubundan geldik ve Schalke 04 gibi önemli bir takımı eledik. Bu, her türlü başarıyı zorlayacağız anlamına gelir. Hiçbir zaman da maç öncesi teslim olmadık. Hep yapılmaz denen şeyleri yaptık Allah'a çok şükür" değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Terim, yarın maçta nasıl gerekiyorsa öyle oynayacaklarını ve ikinci karşılaşma için avantajlı bir skor hedeflediklerini belirtti.

Sneijder: Futbol oynamaya ve kazanmaya geldik

Sarı kırmızılı takımın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ise, yüksek seviyede bir maç olacağını belirterek, "Çeyrek final oynamak çok heyecanlı olacak. Bence güzel bir maç olacak. Biz futbol oynamak ve kazanmak için geldik" dedi.

3 ay oynamadığı dönemdeki duygularının sorulması üzerine Sneijder, "O ayları tekrar düşünmek istemiyorum. Ama 2-3 aydır futbol oynuyorum. Oynadığım dönemleri düşünüyorum ve mutluyum. kendime güvenim geldi. Oynamadığım 3 ayı hiç hatırlamak istemiyorum" diye konuştu.

Mourinho ile ilgili bir soruya Hollandalı futbolcu, "Mourinho hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Önemli olan yarın hangi takımın formasını giydiğim. Yarın düşmanız, arkadaş değiliz" yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, "Gol atmak ister misin?" sorusu üzerine yıldız futbolcu, "Gol atmak elbette ki çok önemli. Daha önemli olan maçı kaybetmemek. Biz buraya oyunu kazanmaya geldik. Savunmada beklemeye gelmedik. Biz kendi oyunumuzu oynamaya geldik. Eğer biz bu turu atlarsak hiçbir sürpriz olmayacaktır. Her geçen gün üzerine daha koyarak gidiyoruz. Zafer için uğraşacağız. Oldukça iyi bir takımımız var. Yarı finale yükselirsek sürpriz olarak karşılanmasın. Elbette ki Real Madrid'e saygı duyuyoruz. ama biz buraya maçı kazanmaya geldik. Biz kendimize güvenmek zorundayız, güvenmeliyiz ki maçı kazanalım" dedi.

"Beraberlik de iyi değil mi sizin için" sorusuna Sneijder, "Bir hafta içerisinde neler olacağını göreceğiz. İki 90 dakika oynayacağız. Her sonuç olabilir, ama iki maçın sonunda sonucun ne olduğu önemli. Yenilmediğimiz herhangi bir sonuç önemli olabilir" cevabını verdi.

Wesley Sneijder, "Senin için her şey iyi gidiyor mu?" sorusu üzerine de, "Ben gerçekten Galatasaray'da çok mutluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum. İlk günden itibaren kendimi çok iyi hissediyorum. Kulüp için çalışanlar, personel, hayranlık uyandırıcı bir kulüpten bahsediyoruz. Şimdi Madrid'e karşı oynayacağım. Evet ben doğru seçimi yaptığımı düşünüyorum. Bir adım ileri atmak için, bazen belki bir adım geri atmak gerekir. Galatasaray'ı seçtim ve doğru yaptığımı düşünüyorum. Çok güçlü oyuncularımız var. Drogba çok özel bir insan. İyi bir kombinasyon ve iletişim kurduk aramızda. Bizim çok iyi ve dengeli bir takımımız var. Ben çok mutluyum bu kulüpte olmaktan. Arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum. Yarın için umutluyum" yanıtını verdi.

Hollandalı yıldız, Türk futbolunu ise "Ben çok şaşırmış durumdayım. Türkiye'deki futbol seviyesi gerçekten yüksek. Elbette 4-5 büyük takım var, ama her oynanan maç oldukça zor. Küçümsemeye gelmiyor. Küçük denilen takımlar bile zorluklar çıkarıyor. Zor maçlar oynanabiliyor. Oldukça yüksek seviyede futbol oynanıyor" şeklinde değerlendirdi.

Mourinho: Galatasaray çok büyük bir hocaya sahip

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Portekizli teknik adam, İstanbul'daki rövanş öncesi avantajlı bir skor hedeflediklerini belirtirken, Fatih Terim'e de övgüler yağdırdı.

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Portekizli teknik adam, İstanbul'daki rövanş öncesi avantajlı bir skor hedeflediklerini belirtirken, Fatih Terim'e de övgüler yağdırdı.

Çeyrek final maçı öncesinde forvet oyuncularına güvendiklerini belirten Jose Mourinho, "2 tane forvetimiz var. İkisinin de kalitesini biliyoruz. Onlardan ne beklediğimizin de farkındalar. Bu tür oyunculardan her zaman önemli şeyler yapmasını beklersiniz. Manchester United karşısında Higuain gol atmıştı ve çok da iyi bir oyun çıkarmıştı. Ancak ben hücum oyuncularıma baskı yapmıyorum, benim için önemli olan oyuna katılmaları. Elbette gol atarlarsa iyi olur ama önemli olan işlerini yapmaları" dedi.

‘Orada eski oyuncularım var’

Galatasaray'daki eski oyuncuları ile ilgili de konuşan Mourinho, "Bizim bir futbol kültürümüz var. Bizim sahada yapmak istediğimiz, saklanmak değil kafamızdakileri sahaya yansıtmaktır. Galatasaray'a saygı duyuyoruz. Ben kazanmak istiyorum ama Galatasaray da kazanmak istiyor. Futbolun zaten doğasında bu var. Benim takımımda çok önemli oyuncular var ancak karşı takımda da benim eski oyuncularım var" diye konuştu.

‘Galatasaray çok büyük bir hocaya sahip

Fatih Terim'e de övgüler yağdıran Portekizli teknik adam, "Galatasaray, çok büyük bir teknik direktöre sahip. Bu tür seviyedeki maçlar konusunda çok deneyimli bir hoca Fatih Terim. Bizim karşımızda da takımını, hem savunma için hem de atak yapmak için çok iyi organize edecektir. Arkadaşım Fatih Terim, avantajlı bir sonuç almak için elinden geleni yapacaktır. Ayrıca Galatasaray kadrosunda Burak Yılmaz, Sneijder ve Drogba gibi oyuncular var. Onlarla ilgili konuşmaya bile gerek yok, her şey ortada zaten" ifadelerini kullandı.

‘Bu aşamada favori olmaz’

Çeyrek final seviyesinde turun favorisi olmayacağını dile getiren Jose Mourinho, "Bu aşamada turun bir favorisi olamaz. Şu anda olduğumuz aşamaya, karşımızdaki favorileri aşarak geldik. Son 8'e kalan takımlar, bu aşamaya kolay gelemezler. Artık burada yeteneklerden bahsetmek gerekir" dedi.

‘Rövanşta 50 bin Türk’ün önünde oynamak zor olacak’

Rövanş maçında 50 bin Türk taraftarın önünde oynamanın, çok zor olacağını vurgulayan Portekizli teknik adam, "Buraya gelecek 10 bin Türk taraftar belki bizi fazla etkilemeyecektir ancak ikinci maç için Türkiye'ye gittiğimizde, orada 50 bin taraftarın önünde oynamak gerçekten zor olacak. Ben hiç Galatasaray'a karşı oynamadım ama onları çok iyi tanıyorum. Galatasaraylı futbolcular, tüm güçlerini ortaya koyacaktır. Galatasaray büyük bir ekip. Daha önce İngiltere ve İtalya'da oynamış çok önemli oyuncuları var. En önemlisi de başlarında benim çok beğendiğim bir antrenör var. Fiorentina ve Milan'da hocalık yaptığı dönemlerden tanıyorum. Real Madrid'e karşı kazanmak isteyecektir. Ancak bu maçta, bizi İstanbul'a rahat götürecek bir sonuç almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Burak, Ronaldo'ya karşı

Şampiyonlar Ligi’nin 3 kralı arasındaki ikiliden Burak, 85’te 1, Ronaldo ise 90 dakikada 1 gol atıyor. 6’da 6 yapan milli forvet bugün gol atarsa Devler Ligi tarihinde üst üste 7 maçta gol sevinci yaşayan tek oyuncu olacak.

Real Madrid ile G.Saray arasında bugün oynanacak çeyrek final mücadelesi Şampiyonlar Ligi’nin Messi ile birlikte gol krallarından olan Burak Yılmaz ile Ronaldo’yu karşı karşıya getirecek.

G.Saray adına bu sezon 31 resmi maçta 26 gol atan Burak, Şampiyonlar Ligi’ndeki son 6 maçında ise 8 kez ağları havalandırarak bu sezonun en skorer oyuncusu oldu.

Devler Ligi’nde üst üste 6 maçta gol atarak bu alanda Chamakh ile zirvede yer alan milli yıldız bugün Bernabeu’de Real Madrid’e karşı gol bulması hâlinde Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 7 maçta gol sevinci yaşayan tek oyuncu olacak.

Burak kafasını kullandı

Şampiyonlar Ligi’nde Burak gibi 8 golü bulunan Cristiano Ronaldo ise bu organizasyonda çıktığı son 15 karşılaşmada 17 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Real Madrid kariyeri boyunca Bernabeu’deki 93 maçta 105 gol atan Portekizli yıldızın bu performansına karşın Burak, Devler Ligi arenasında Real’li yıldızını bazı istatistiklerde geride bıraktı.

eride kalan 8 maçta 677 dakika sahada kalan Burak 85 dakikada 1 gol kaydetti. Ronaldo ise takımının tüm maçlarında 90 dakika sahada kaldı ve 90 dakikada 1 gol ortalamasına ulaştı.

Bu sezon toplamda 41 isabetli şut atan Cristiano Ronaldo yüzde 72 gibi çok yüksek bir oran tutturdu. Burak Yılmaz ise 18 isabetli şut ve yüzde 60’lık oranla 5. sırada yer aldı.

Burak 8 golün 4’ünü kafayla atarken turnuvanın çeyrek final maçları öncesi en çok kafa golü atan oyuncusu oldu. Ronaldo ise sadece 1 golünü kafayla attı. Penaltıdan golü bulunmayan iki oyuncu da iç sahada 3’er kez gol sevinci yaşarken, deplasmanda ise 5’er gol kaydetti.

Ronaldo bu sezon resmi maçlarda takımı adına 44 gol kaydetti. Cristiano Ronaldo maç başına 1 gol ortalamasına ulaşırken Burak Yılmaz 31 resmi maçta 26 gol atıp maç başına 0,84 gol ortalamasına ulaştı.

Tarih tekerrür edecek mi?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 3 Nisan 2001'de 3-2 mağlup ettiği İspanyol ekibi Real Madrid ile 12 yıl sonra aynı kupada yine 3 Nisan'da, yine çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 3 Nisan 2001'de 3-2 mağlup ettiği Real Madrid ile 12 yıl sonra aynı kupada yine 3 Nisan'da, çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın o maçtaki gollerinden ikisini, Fatih Terim'in şu an yardımcılığını yapan Hasan Şaş ve Ümit Davala kaydetti.

Sarı-kırmızılı takım, bu akşam deplasmanda karşılaşacağı güçlü rakibi karşısında 3 Nisan 2001'de elde ettiği başarıyı tekrarlamaya çalışacak.

İki takım arasındaki maçın tarihinin yanı sıra bir ilginç özellik de 3 Nisan 2001'deki karşılaşmada gol atan Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın bu kez yardımcı antrenör olarak sahada yer alması olacak. Ayrıca o karşılaşmada kaleyi koruyan Claudio Taffarel de bu kez kaleci antrenörü olarak görev alacak.

Yine 3 Nisan’da çeyrek final mücadelesi

Sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunda çeyrek finalde eşleştiği İspanyol devi ile ilk maçını 3 Nisan 2001 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yaptı. Rakibi karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Galatasaray, ikinci yarıda attığı gollerle müthiş bir dönüş yaparak mücadeleden 3-2 galip ayrılmasını bildi.

Bu müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin İspanyol takımları karşısında galip geldiği son maç oldu.

Galatasaray, deplasmanda yapılan rövanş maçında ise rakibine 3-0 mağlup olarak kupadan elendi.

12 yıl önceki golcüler antrenör olarak sahaya çıkacak

Galatasaray'ın 3 Nisan 2001 tarihinde Real Madrid'de oynadığı mücadelede attığı gollerin ikisi, teknik direktör Fatih Terim'in şu an yardımcılığını yapan Hasan Şaş ve Ümit Davala'dan geldi.

Maçın ilk yarısında Ivan Helguera ve Claude Makelele'nin gollerine engel olamayan sarı-kırmızılı takım, 47. dakikada Ümit Davala'nın penaltıdan, 66. dakikada da Hasan Şaş'ın kaydettiği gollerle skoru 2-2 yaptı. Mücadelede Galatasaray'a galibiyeti getiren golü ise 75. dakikada Mario Jardel attı.

Bu kez teknik direktör Fatih Terim

Sarı-kırmızılı takım, Real Madrid karşısına bu kez teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çıkacak.

Galatasaray, 3 Nisan 2001'de Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'i 3-2 yenme başarısı göstermişti.