'Galatasaray maçı var dersek babam madenden çıkar' diyen Ömer Asaf hayaline kavuştu

Ermenek'teki maden ocağında babasını kaybeden ve "Babama 'Galatasaray maçı var' dersek madenden çıkar" sözüyle hafızalara kazınan 5 yaşındaki Ömer Asaf Özcan, sarı-kırmızılı futbolcularla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Ermenek ilçesindeki maden ocağında mahsur kaldıktan sonra cesedi bulunan Mehmet Özcan'ın 5 yaşındaki oğlu Ömer Asaf, ağabeyi Hüseyin (11), ablası Nazife Özcan (12) ve iki kuzeni ile Torku Konyaspor-Galatasaray maçı için Konya'ya geldi.

Galatasaraylı oyuncuların kaldığı otele geçen Ömer Asaf ve beraberindekileri, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak karşıladı. Tuttuğu takımın futbolcularıyla görüşeceği için çok heyecanlı olduğunu belirten Ömer Asaf, önce bir süre Albayrak ile sohbet etti.

Daha sonra futbolcular ile teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun bulunduğu bölüme götürülen Ömer Asaf, büyük ilgiyle karşılandı.

Özellikle Wesley Sneijder ve Selçuk İnan'ın kucağına alıp yakından ilgilendiği Ömer Asaf'ı bütün futbolcular öptü.

Ömer Asaf'a imzalı forma

Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi İsmail Sarıkaya ve Konya Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Sıtkı Korkmaz'ın da bulunduğu görüşme sonunda futbolcular, Ömer Asaf'a çok sayıda hediye ve imzalarının bulunduğu forma hediye etti.

Futbolcuların tamamı daha sonra Ömer Asaf ile fotoğraf çektirdi. Ömer Asaf, çıkışta, ağabeyi, ablası ve 2 kuzeni, bütün futbolcularla görüştüklerini, çok mutlu olduklarını söyledi.