Galatasaray maçı öncesi Gençlerbirliği'ne kötü haber

Süper Lig'de 24. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak Gençlerbirliği'ne golcü oyuncusu Bogdan Stancu'dan kötü haber geldi.

Konuyla ilgili Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: "Perşembe günü yapılan antrenmanda sağ dizine aldığı darbe sonrası dün sponsor hastanemiz Ankara Acıbadem Hastanesinde MR’ı çekilen Bogdan Stancu’nun sağ diz iç yan bağında ikinci dereceden yırtık, arka çapraz bağında yırtık ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir.



İleri incelemeler ve konsültasyonlara göre futbolcumuzun sahalara dönüş süresinin en az 6 hafta olması beklenmektedir."

Gençlerbirliği, 1 Mart Pazar günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.