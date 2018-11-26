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Spor

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maç haftasındaki Lokomotiv Moskova karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü

26 Kasım 2018 17:15

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maç haftasındaki Lokomotiv Moskova karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda gerçekleştirilen idmana koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra 10 dakika süren eğitsel çalışmalar yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova karşılaşması için yarın saat 11.00\'de özel bir uçakla Moskova\'ya hareket edecek. Galatasaray, mücadele öncesi son çalışmasını ise yarın saat 18.30\'da maçın gerçekleşeceği Lokomotiv Stadı\'nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak. Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı saat 18.00\'de başlayacak.

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