Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci haftasındaki Lokomotiv Moskova karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda gerçekleştirilen antrenmanda son lig maçında tam süre forma giyen oyuncular, kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra top ile eğitsel oyunlar ve pas destek çalışması yapıldı. Devam eden bölümde dar alan pas oyunları oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekibin bugünkü antrenmanına, Uluslararası Make A Wish Vakfı temsilcileri ile beraber Mehmet Akif Doğan isimli minik taraftar da konuk oldu. Tedavisi için Sivas\'tan İstanbul\'a gelen altı yaşındaki Mehmet Akif, hayranı olduğu kaleci Fernando Muslera ile tanıştı. Uruguaylı yıldız, birlikte futbol oynadığı minik taraftara imzalı bir formasıyla beraber antrenman ekipmanlarını hediye etti.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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