Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına İtalyan hakem

İSTANBUL / DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi\'ndeki temsilcimiz Galatasaray\'ın D Grubu\'ndaki Lokomotiv Moskova maçının hakemleri açıklandı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda 18 Eylül Salı günü oynanacak ve saat 22.00\'de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu\'ndan Gianluca Rocchi yönetecek. Maçta Rocchi\'nin yardımcılığını Mauro Tonolini ve Filippo Meli yaparken, Luca Banti ile Massimiliano Irrati ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Passeri olacak.