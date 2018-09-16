Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına İtalyan hakem

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Salı günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile yapacağı D Grubu ilk hafta maçını İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Rocchi'nin yardımcıları Mauro Tonolini ve Filippo Meli olacak.

Luca Banti ile Massimiliano Irrati'nin ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Matteo Passeri üstlenecek.