Galatasaray Liv Hospital, TOP 16 biletini kaptı

THY Euroleague D Grubu'nda Galatasaray Liv Hospital, TOP16 için Olympiakos karşısına çıktı. Kızılyıldız maçında yaşanan olaylar nedeniyle ceza alan ve Abdi İpekçi'de seyircisinden yoksun parkeye çıkan Cim Bom, rakibini 79-74 devirdi ve TOP16 biletini kaptı.

Olympiakos'un hücumda üst üste yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren Cim Bom, Arroyo'nun önderliğinde 11-0'lık bir seri yakaladı. Mola sonrası işe el atan Olympiakos'un tecrübeli yıldızı Spanoulis, kaydettiği 9 sayıyla takımını maça ortak etti. Son bölümde dengelenen oyunun ardından ilk çeyrek 20-18 temsilcimizin üstünlüğüyle noktalandı.

Galatasaray'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmanın ikinci çeyreğinde Olympiakos geriden gelerek öne geçmeyi başardı. Hücumda sayı bulmakta zorlanmayan Galatasaray, savunmada Yunan rakibini durdurmakta güçlük çekti. Sakatlıklar ve yaşanan ayrılıklar nedeniyle zorlu maça 9 kişiyle çıkan sarı-kırmızılılarda dar rotasyonun yaşattığı zorluklar göze çarparken devre 38-36 Olympiakos üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Galatasaray Liv Hospital oldu. Arroyo'nun skorer oyununun yanına diğer oyuncular da eşlik edince temsilcimiz 12-4'lük seriyle üstünlüğü yeniden eline geçirdi. Ribauntlardaki üstünlüğünü rakibine karşı iyi kullanan Ergin Ataman'ın öğrencileri kontrollü oynadığı üçüncü çeyreği 57-50 önde kapattı.

Son on dakika nefesleri kesti. Temsilcimiz az bir farkla skor üstünlüğünü korurken kritik hücumlarda hata yapmadı ve parkeden 79-74 üstün ayrıldı. Bu sonucun ardından 4. galibiyetini elden eden Cim Bom, Valencia'nın Neptunas'ı devirmesi tur biletini temsilcimize getirdi.

Patric Young 13 sayı, 13 ribaund, Vladimir Micov 13 sayı, 4 ribaund, Martynas Pocius 11 sayı, 3 ribaund, Carlos Arroyo 24 sayı, Sinan Güler 10 sayı ile tarih yazan ekibin istatistiklerde öne çıkan isimler oldu. Olympiakos'ta ise Lojeski 22, Spanaoulis 11 sayı üretti.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Benjamin Jimenez (İspanya)



Galatasaray Liv Hospital: Arroyo 24, Sinan Güler 10, Pocius 11, Micov 13, Young 13, Kerem Gönlüm 4, Ender Arslan 4

Olympiakos: Spanoulis 11, Katsivelis, Darden 6, Petway 7, Hunter 10, Agravanis 4, Lafayette 4, Lojeski 22, Sloukas 8, Kavvadas 2



1. Periyot: 20-18

Devre: 36-38

3. Periyot: 57-50

5 faulle çıkan: 37.06 Hunter (Olympiakos)