Galatasaray Liv Hospital, Real Madrid'e farklı yenildi: 93-78

Galatasaray Liv Hospital, Turkish Airlınes Euroleague TOP 16 Turu’ndaki ikinci maçında Real Madrid'e konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, İspanyol devi karşısında sahadan 93-78 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk periyodu başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Galatasaray Liv Hospital'da skor yükünü Erceg, Micov ve Arroyo çekti. Ev sahibi ekipte ise Felipe Reyes etkili oynadı. Periyodu Real Madrid 25-24 önde kapattı.

Sarı-kırmızılılar ikinci çeyreğe Erceg'in 3 sayılık basketiyle başladı. Ancak 13-0'lık seri yakalayan Real Madrid farkı çift hanelere taşıdı. Üstün oyununu devre sonuna kadar sürdüren Real Madrid soyunma odasına 55-39 önde gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan Galatasaray Liv Hospital, Sinan Güler ve Arroyo ile sayılar buldu. Real Madrid Felipe Reyes'in etkili oyunuyla farkın kapanmasına izin vermedi. Ev sahibi ekip son bölüme 12 sayı farkla 69-57 önde girdi.

Real Madrid son periyotta Rudy Fernandes ve Sergio Rodriguez ile skor üretti. Sarı-kırmızılılar Ender ve Young'la sayılar bulsa da İspanyol ekibi 10-0'lık seri ile farkı 20 sayının üstüne çıkardı. Son bölümde Galatasaray Liv Hospital'ın geri dönüş çabaları sonuç vermezken, Real Madrid karşılaşmayı 93-78 kazandı.

22 sayı atan Felipe Reyes maçın en skorer ismiydi. Rudy Fernandez 15, Sergio Rodriguez 13, Sergio Llull 12 sayıyla çift hanelere ulaştı. Galatasaray Liv Hospital'da ise Zoran Erceg 17, Carlos Arroyo ile Ender Arslan 11'er sayı kaydetti.

Sarı-kırmızılılar gruptaki üçüncü maçında Kızılyıldız'a konuk olacak.