Galatasaray Liv Hospital, Bayern Münih’e acımadı

Galatasaray Liv Hospital, TOP 16 F Grubu’nda 4.’lük yarışındaki rakiplerinden Bayern Münih’i 76-69 mağlup ederken 5 galibiyetli Kuban’ı da yakaladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Abdi İpekçi'deki maça istekli başlayan Cimbom, Erceg’in sayılarıyla 2.20’yi 6-2 ile geçse de, 5 buçuk dakika dolarken Bryant’ın basketiyle 7-12 gerideydi. Son 2’ye 16-16 ile girilen ilk periyot, Hairston’ın smacıyla 21-20 bitti. İkinci çeyrekte dört buçuk geçilirken Arroyo-Bonsu ortaklığından doğan alley-oop ile skor 30-27’ye geldi. Ataman’ın öğrencileri soyunma odasına da 42-34 önde girdi.

Taraftarlar yine inanılmazdı

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü 10’da, iki buçuk dakika 50-40 ile sona erdi. Hairston’ın üst üste basketleriyle 2.30’a 58-47’lik skor avantajıyla giren Aslan, taraftarının da müthiş desteğiyle periyot sonunda da 60-54 galipti. Son çeyrekte de oyunun momentumunu istediği gibi ayarlayan Galatasaray iki dakika geçilirken farkı 8’e çıkardı: 62-54. Son 5’e 67-60 önde giren sarı kırmızılılar, zaman zaman zorlandığı kritik maçı 76-69 kazandı.

Taraftar strese dayanamadı

Bayern Münih sınavı için 12 bin 500 kapasiteli Abdi İpekçi Salonu’nu tıklım tıklım dolduran sarı kırmızılı tribünlerde bir taraftar fenalaştı. İkinci periyodun bitmesine 2 buçuk dakika kala pota arkası tribünde fenalık geçiren bir taraftara ilk müdahaleyi salonda bulunan sağlık görevlileri yaptı.