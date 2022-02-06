Galatasaray, ligde 42 gün sonra puan aldı

Galatasaray'ın galibiyet özlemi sürüyor. Sarı-kırmızılılar ligin 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki karşılaşmaya Pena, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Babel 11'i ile başladı.

Galatasaray'da yeni transferlerden İspanyol kaleci Pena sahada yer alırken, Erick Pulgar yedek soyundu. Henüz hazır olmayan Bafetimbi Gomis ise kadroda yer almadı.

42 gün sonra

Galatasaray ligde oynadığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. (7 mağlubiyet, 5 beraberlik) Domenec Torrent takımının başındaki ilk puanını elde etti.

Ligde son olarak 25 aralık 2021'deki Antalyaspor maçında 3 puan alan Galatasaray, 42 gün sonra Alanyaspor karşısında puanla tanıştı. Sarı kırmızılı takım bu süreçte ligde dört maçı arka arkaya kaybetmişti.