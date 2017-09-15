Galatasaray liderliğini ve yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor

Serhan TÜRK, İstanbul DHA

Galatasaray Süper Lig\'in 5. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa\'yı konuk edecek. Türk Tekekom Stadyumu\'nda saat 20.00\'de başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır\'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Süper Lig\'e üst üste 3 maçını kazanarak hızlı bir başlangıç yapan Sarı-Kırmızılılar, geçen hafta deplasmanda Antalyaspor\'la berabere kalmıştı. Sarı-Kırmızılılar yarın Kasımpaşa engelini geçerek liderliğini ve yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor.

LATOVLEVICI MASKEYLE 11\'E

İlk 4 haftada sahaya aynı 11\'i süren Galatasaray Teknik Direktörü Tudor\'un Kasımpaşa karşısında zorunlu bir değişime gitmesi bekleniyor. Antalyaspor maçında sakatlanan ve adalesinde ağrıları bulunan Martin Linnes\'in yerine yeni transfer Latovlevici\'nin sol bekte forma giyeceği öğrenildi. Burnu ve elmacık kemiğinde sorunu bulunan Rumen futbolcu yüzüne takacağı özel bir maskeyle sahaya çıkabilecek.

KAPALI GİŞE MAÇ

Sarı-Kırmızılı taraftarlar Kasımpaşa maçında Türk Telekom Stadyumu\'nun tamamını dolduracak. Satışa çıkan biletler büyük ilgi görürken, kombine kartlarla birlikte tribünlerde 50 bine yakın Galatasaray seyircisinin olması bekleniyor. Ayrıca maça gelemeyecek olan kombine sahipleri, kartlarını 1 karşılaşmalığına başka bir taraftara devredebiliyor.

27. RANDEVU

İki takım bugün 27. kez Süper Lig\'de karşı karşıya gelecek. Geride kalan 26 lig maçından 16\'sını Galatasaray kazanırken 6 karşılaşma berabere sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez galip geldi. Bu maçlarda Sarı-Kırmızılılar 51 gol atarken, Kasımpaşa 25 kez fileleri havalandırdı.

MUHTEMEL 11

Galatasaray\'ın mücadeleye Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Garry Rodrigues, Ndiaye, Fernando, Tolga, Belhanda, Gomis ilk 11\'iyle çıkması bekleniyor.

SAKAT: Linnes

CEZALI: Yok

