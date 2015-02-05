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Spor

Galatasaray lider bitirdi, ikinci turda rakip Torku Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 6. maçında Balçova Yaşamspor karşısında 1-0 geriye düşen Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak ikinci tura lider olarak yükseldi

05 Şubat 2015 00:02

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 6. maçında Balçova Yaşamspor'u 1-0 geriye düşmesinde rağmen 3-1 mağlup eden Galatasaray ikinci tura lider olarak yükseldi. Sarı-kırmızılılar bir üst turda Torku Konyaspor ile eşleşti.

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, liderlik için galibiyetin gerektiği Balçova Yaşamspor maçına asların ağırlıkta olduğu bir kadro ile çıktı. Sarı-kırmızılılar'da Melo, Sneijder, Telles, Hakan Balta, Bruma gibi isimler ilk 11'de yer aldı.

ntvspor.net'in haberine göre, Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 6. maçında Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından FBM Makina Balçova Yaşamspor'u 3-1 mağlup ederek, grup lideri olarak bir üst tura yükseldi.

Türk Telekom Arena'da oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Yasin Öztekin, 60. dakikada Altan Aksoy (kendi kalesine), 74. dakikada Goran Pandev atarken, FBM Makina Balçova Yaşamspor'un tek golü 13. dakikada Ali Say'dan geldi. 

Galatasaray'da Felipe Melo, 66. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Galatasaray, bu galibiyetle grubu 12 puanla lider tamamlarken, bir üst turda Torku Konyaspor ile eşleşti. FBM Makina Balçova Yaşamspor ise 2 puanla son sırada kalarak, kupaya veda etti.

 

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