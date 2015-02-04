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Spor

Melo hakeme sinirlendi, 'Beni oyundan çıkartın' dedi

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, Balçova Yaşamspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'na 'beni değiştirin' diye uyarıda bulundu

04 Şubat 2015 22:54

Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmeyi garantileyen Galatasasaray, Balçova Yaşamspor'un rövanş maçının ilk yarısında ilginç bir an yaşandı.

Galatasaray-Balçova Yaşamspor maçının 33.dakikasında ilginç bir an yaşandı. Gol sonrasında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Felipe Melo hakeme sinirlendi.

Kırmızı kart riski ile karşı karşıya kalan Melo hakeme sinirlendiğini belirtip yedek kulübesine dönerek " Beni değiştirin, sinirlendim" diye işaret edip Hamza Hamzaoğlu'ndan kendisini oyundan almasını istedi.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ise eliyle "sakin ol" maça devam et işareti yaptı.

 

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