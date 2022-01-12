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Spor

Galatasaray'la anlaştığı iddia edilmişti; Konyaspor'dan Serdar Gürler açıklaması

Gürler, Konyaspor formasıyla çıktığı 18 maç'ta 4 gol atarken 6 da asist yaptı

12 Ocak 2022 10:55

İttifak Holding Konyaspor'un 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Serdar Gürler'in Galatasaray'a transfer olduğu yönünde çıkan haberleri kulüp yetkilileri yalanladı. Yetkililer, henüz bir transfer söz konusu olmadığını belirtti.

İttifak Holding Konyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Serdar Gürler'in ismi Galatasaray'la anılıyordu. Son günlerde Galatasaray'a transfer olduğu konusunda çıkan haberleri kulüp yetkilileri yalanladı. Yetkililer, henüz böyle bir transfer söz konusu olmadığını belirtti.

2023’e kadar sözleşmesi bulunan Serdar Gürler, Konyaspor formasıyla çıktığı 18 maç'ta 4 gol atarken 6 da asist yaptı. (DHA)

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