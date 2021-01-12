Galatasaray kupada tur peşinde

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Toplam 18 kez organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan Galatasaray, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Yeni Malatyaspor ise 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Etimesgut Belediyespor ve 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray'da 3 eksik

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası sonrası tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui maçta görev yapamayacak.

Kupada haftanın programı

Salı

15:45 Bursa-Antalya A Spor

18:45 Sivas-Adana DS A Spor

20:45 Malatya-G.Saray ATV

Çarşamba

15:45 Konya-G.Antep FK A Spor

18:45 Tuzla-Başakşehir A Spor

20:45 Beşiktaş-Ç. Rize ATV

Perşembe

18:45 Alanya-BB Erzurum A Spor

20:45 F.Bahçe-Kasımpaşa