Galatasaray, küme düşme tehlikesi yaşadığı sezondan bile daha kötü!

Galatasaray, küme düşme tehlikesi yaşadığı 2010-2011 sezonundan daha kötü bir lig periyodu geçiriyor.

Adana Demirspor deplasmanından da eli boş dönen Galatasaray , Süper Lig'de tam 7 haftadır kazanamıyor. Lider Trabzonspor 'un tam 21 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar, ilk 18 haftalar itibarıyla hiçbir sezonda böyle büyük bir fark görmemişti. Galatasaray ligdeki bu performansıyla, 3 puanlı sisteme geçildiğinden bu yana en başarısız sezonunu geçiriyor.

Takımın ligi 8. sırada ve eksi averajla bitirdiği 2010-2011 sezonunda bile 18. hafta geçilirken daha fazla puan toplanmıştı. Tüm profesyonel lig tarihine bakıldığında ise Galatasaray adına 1979- 1980'den sonraki en kötü sezon yaşanıyor.

Fanatik'ten Aslıhan Çil'in haberine göre, ligde üst üste 7 maçtır kazanamayan Galatasaray'ın düşüşünde, teknik direktör Fatih Terim'in kulübedeki yokluğu da etkin rol oynuyor.



Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve toplamda 6 maç ceza alan tecrübeli hocanın kenarda olmadığı son 5 karşılaşmada Aslan'ın 3 beraberlik, 2 mağlubiyeti var.



Toplamda ise Terim'in cezalı olduğu 36. lig maçı geride kaldı. Galatasaray'ın bu süreçte 14 galibiyet, 14 beraberlik ve 8 yenilgisi var. Sarı-kırmızılılar, Terim'siz çıktığı bu karşılaşmalarda tam 52 puan kaybetti.