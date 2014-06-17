Galatasaray küme düşecek mi?

Galatasaray Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında sarı kırmızılı kulüp final serisinin son maçına çıkmama kararı aldı. Peki Basketbol Federasyonu'nun yönetmeliği ne diyor?

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, talimatlara göre bir takım mazeretsiz olarak sahaya çıkmadığı takdirde hükmen mağlup sayılıyor. Bu durum basketbolda 20-0 olarak resmi sonuca işleniyor.

Bu durumda Galatasaray LH, Perşembe günü Ülker Arena’ya gitmezse Fenerbahçe Ülker galip sayılacak ve doğal olarak maç oynanmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Basketbol Federasyonu Hukuk Kurulu'nun ayrıca maça çıkmayan takımı Disiplin Kurulu'na sevk etme yetkisi bulunuyor. Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımdan savunma isteniyor ve hükmen mağlubiyetin yanı sıra para cezaları da verilebiliyor.

Ayrıca Federasyon bu kararı alan yöneticilere 1 yıldan 3 yıla kadar men cezası verebilir. Ayrıca sahaya çıkmayan takıma 20 bin TL de para cezası uygulanır.

Sahaya çıkmayan takıma küme düşme cezası ise verilmiyor. Şayet bir takım üst üste 2 maça çıkmazsa küme düşme cezası uygulanıyor.