Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Fatih Karagümrük karşısında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Fatih Karagümrük karşısında sakatlık yaşayan ve oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili, "Kerem’in pazartesi günü MR'ı çekilecek. Kasığında ağrısı olduğu için çıkardık. Durumu pazartesi günü netleşecek" dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Maça etkili başlayan Kerem Aktürkoğlu, 4. dakikada takımına penaltı kazandırmış ve Bafetimbi Gomis topu filelere göndermişti.

Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle devam ederken 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu topsuz alanda kendini yere bıraktı. Tedavisinin ardından oyuna devam eden 23 yaşındaki futbolcu birkaç dakika sonra yeniden sakatlandı ve bir kez daha kendini yere bıraktı.

Oyuna devam edemeyen yıldız futbolcu 35. dakikada yerini Emre Kılınç'a devretti.

Galatasaray gelecek hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak.