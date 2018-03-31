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Spor

Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Galatasaray Kulübü'nün 2018 yılı Olağan Mali Genel Kurulu başladı

31 Mart 2018 14:23

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray Kulübü\'nün 2018 yılı Olağan Mali Genel Kurulu başladı.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu\'nda yapılan kongrenin genel kurul divan başkanlığına, oylama sonucunda Metin Aslan seçildi. Daha sonra genel kurulun kapalı oturum şeklinde yapılması yönünde verilen önerge reddedildi.
Kongrede, kulüp yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, 31 Aralık 2017 mali yıl sonu itibarıyla görevde bulunan eski başkan Dursun Özbek yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.
Denetim kurulunun da ibra oylamasının yapılmasının ardından, disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülüp karara bağlanacak, son olarak da kulüp ile iştiraklerinin 2018 yılı bütçesi görüşülüp, oylanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Genel kuruldan detaylar
- Katılımcılardan görüntüler

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