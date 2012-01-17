-Galatasaray Kulübü'ne 60 bin lira ceza İSTANBUL (A.A) - 17.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü'ne 60 bin lira para cezası verdi. PFDK'dan yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 Ocak'ta Adana Demirspor ile yapılan maçta yaşanan taraftar olayları nedeniyle Galatasaray Kulübü'ne 60 bin lira para cezası verildiği bildirildi. Kurul, sarı-kırmızılı kulüp hakkında, mevcut kulübüyle sözleşmesi olan futbolcuyla kulübün yazılı iznini almadan transfer görüşmesi yapılmasından dolayı, talimatlara aykırı hareket konusunda ise isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığına ve ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. PFDK, ayrıca Eyüpspor-Eskişehirspor kupa mücadelesinde taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle Eyüpspor'un 5 bin, aynı nedenden dolayı Adana Demirspor'un 2 bin ve Mersin İdmanyurdu-Sivasspor karşılaşmasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Sivasspor'un 8 bin 750 lira para cezası almasını kararlaştırdı.