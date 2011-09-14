-Galatasaray Kulübü'nden açıklama İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - Galatasaray Kulübü, hisse senetlerinin satışı ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Sportif A.Ş. hisse senetlerinin satışı ve/veya rehnedilmesi suretiyle finansman temin edilmesine yönelik düşüncelerin çeşitli kereler dile getirildiği ve 9 Temmuz 2011'de genel kuruldan buna ilişkin yetki talep edildiği belirtilerek, ''9 Temmuz 2011 tarihli olağanüstü genel kurulda üyelerimiz tarafından yönetim kurulumuza verilen yetkiler çerçevesinde bu düşüncemizi uygulamaya başlamış bulunmaktayız. Öncelikle belirtmek isteriz ki, bazı gazetelerin sütunlarında yer aldığı gibi GS Sportif A.Ş.'nin yüzde 22'lik bir blok satış kararı yoktur ve böyle bir uygulama kesinlikle gündemimizde değildir'' ifadesine yer verildi. ''Konuyla ilgili devam etmekte olan çalışmalarımız sonucunda sermaye piyasalarından finansman temin ederek aşağıdaki sorunları çözme gayreti içerisindeyiz'' ifadeleri kullanılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: ''Bunlar; kulübümüzün GS Sportif A.Ş.'ye olan borçlarının yürürlükteki SPK mevzuatı ve uygulamaları çerçevesinde izin verilen asgari tutarlara indirilmesi, Türk futbolunda 4 Temmuz'da başlayan inceleme süreci neticesinde spor kulüplerinin hisselerinde meydana gelen manipülatif hareketlerin önlenmesi, yine temmuz ayı içinde Avrupa'nın bazı ülkelerinde oluşan kriz nedeniyle İMKB'de oluşan düşüş trendi neticesinde SPK hisselerde derinlik yaratmak ve destek olmak amacıyla şirketlerin kendi hisselerinde alım satım işlemine izin vermiştir. Bunun neticesinde piyasadaki gelişmelere göre Galatasaray Spor Kulübü ve GS Sportif hisselerinde sınırları peşinen ve çok net olarak tespit edilmek kaydı ile aktif alıcı ve satıcı olabilecektir. Bir kez daha belirtmekte yarar görmekteyiz ki, bazı gazetelerin iddia ettiği gibi GS Sportif A.Ş.'nin yüzde 22'lik bir blok satış kararı yoktur ve büyük rakamlara ulaşan bir blok satış söz konusu değildir.''