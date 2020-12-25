Galatasaray Kulübü ve başkanı Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Kulübü ve başkan Mustafa Cengiz, dün kulübün resmi internet sitesinden yapılan "Herkes için adalet istiyoruz" başlıklı açıklama nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim’e verilen 5 maçlık men cezası sonrası dün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama nedeniyle ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar’ gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi.

Tıklayın: Galatasaray'dan Fatih Terim'e verilen 5 maçlık ceza sonrası açıklama

Tıklayın: PFDK'dan Fatih Terim'e 5 maç ceza!