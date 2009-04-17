Galatasaray Kulübü: İlkleri biz başarırız



Galatasaray Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) derbi maçla ilgili kararlarını açıklamasının ardından, internet sitesinden bir duyuruda bulundu.



İnternet sitesinde saat 21.10'da PFDK tarafından verilen cezaları yayınlayan Galatasaray Kulübü, saat 20.15'te yaptığı açıklamada ise ''İlkleri biz başarırız, tarihi biz yazarız'' ifadesini kullandı.



Açıklamada, Galatasaray Kulübü'nün, müzesinde 5 adet uluslararası ölçekte kazanılmış Avrupa ve dünya kupasını barındıran Türkiye'nin tek kulübü olduğu dile getirilerek, ''Geçen hafta müzemize kazandırdığımız FIBA Eurocup, ülkemizde bayan basketbol branşında kazanılmış ilk ve şimdilik tek Avrupa kupasıdır. Avrupa'da hem futbol hem de basketbol branşlarında Avrupa şampiyonluğuna ulaşabilen 4 Avrupa kulübünden biri olarak, Galatasaray'ın dev kulüpler arasına katılmış olması bizim için gurur vericidir.



Daha önce de belirttiğimiz gibi, Türkiye'de bugün hayalleri süsleyen Avrupa kupalarını emek ve alınteriyle müzesine taşıyan Galatasaray Kulübü, köklerinden gelen Avrupa hedefinden hiçbir zaman kopmamış ve kopmayacaktır.



Galatasaray Kulübü, kendi koyduğu çıtayı yükseltme peşinde koşmaktadır ve daha iyisini yapacak olanı da alkışlamaya hazırdır. Türkiye'yi, Avrupa arenasında en iyi temsil eden kulüp olarak Galatasaray, faaliyet gösterdiği tüm branşlarda aynı hedeflere doğru çalışmalarını devam ettirecektir. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan kızlarımızla gurur duyuyoruz'' denildi.



